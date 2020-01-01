Эдуардо Сальвио
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 мая 1990 (30) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бенфика
1
1
0
0
0