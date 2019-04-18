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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдуардо Сальвио
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 мая 1990 (30) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 0
Бенфика
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Бенфика
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Галатасарай
1 : 2
Бенфика
27'
27'
27'
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
27'
минуты: 1' - 48'
Галатасарай
1
Бенфика
2
минуты: 1' - 48'