Эдуардо Сальвио
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 мая 1990 (30) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
Айнтрахт
2 : 0
Бенфика
18.04.2019 18 апр. 2019 чт 22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Бенфика
0
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Галатасарай
1 : 2
Бенфика
27'
27'
27'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
27'
минуты: 1' - 48'
Галатасарай
1
Бенфика
2
минуты: 1' - 48'