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Лента
Матч-центр
Моя команда
Матео Мусаччио
№22
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 авг. 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
17
0
0
4
1