Матео Мусаччио
№22
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 авг. 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
17
0
0
4
1