Лаурентиу Маринеску
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Униря
1 : 3
Ливерпуль
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
был в запасе
Униря
1
Ливерпуль
3
был в запасе
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Ливерпуль
1 : 0
Униря
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 75' - 90'
Ливерпуль
1
Униря
0
минуты: 75' - 90'