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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лаурентиу Маринеску
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Униря
1 : 3
Ливерпуль
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Униря
1
Ливерпуль
3
был в запасе
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
Ливерпуль
1 : 0
Униря
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
минуты: 75' - 90'
Ливерпуль
1
Униря
0
минуты: 75' - 90'