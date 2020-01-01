Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марк Бартра
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 янв. 1991 (29) лет
Рост
183
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
22
2
1
5
0