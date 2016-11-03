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Хонатан Сориано
№26
Нападающий
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
испания. примера
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Ницца
0 : 2
Зальцбург
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 83' - 90'
Ницца
0
Зальцбург
2
минуты: 83' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Зальцбург
0 : 1
Ницца
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 83'
Зальцбург
0
Ницца
1
минуты: 1' - 83'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Шальке-04
3 : 1
Зальцбург
72'
90'
72'
90'
72'
90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
72'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Зальцбург
0 : 1
Краснодар
90'
90'
90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'