Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Диего Контенто
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Фортуна
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 мая 1990 (30) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фортуна
0
0
0
0
0