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Лента
Матч-центр
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Брайан Овьедо
№19
Полузащитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
18 февр. 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2014/2015
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Копенгаген
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1
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