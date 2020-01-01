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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Максим Лестьенн
№10
Нападающий
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Команда
Малага
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
17 июня 1992 (27) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Стандард
3
2
0
0
0