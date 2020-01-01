Максим Лестьенн
№10
Нападающий
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Команда
Малага
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
17 июня 1992 (27) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Стандард
3
2
0
0
0