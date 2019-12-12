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Лента
Матч-центр
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Максим Лестьенн
№10
Нападающий
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Команда
Малага
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
17 июня 1992 (27) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2012/2013
2011/2012
2010/2011
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Стандард
2 : 2
Арсенал
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 85' - 90'
Стандард
2
Арсенал
2
минуты: 85' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
40'
40'
40'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
40'
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Стандард
2 : 1
Айнтрахт
90'
90'
90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
90'
был в запасе
Стандард
2
Айнтрахт
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 1
Стандард
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Стандард
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Арсенал
4 : 0
Стандард
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Стандард
0
минуты: 1' - 90'