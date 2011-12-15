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Даан ван Гейсегем
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2010/2011
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
Брюгге
1 : 1
Брага
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
был в запасе
Брюгге
1
Брага
1
был в запасе
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
21:00
Марибор
3 : 4
Брюгге
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
21:00
был в запасе
Марибор
3
Брюгге
4
был в запасе
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
Бирмингем Сити
2 : 2
Брюгге
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
2
Брюгге
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Брюгге
2 : 0
Марибор
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Брюгге
2
Марибор
0
минуты: 1' - 90'