Жоао Перейра
№47
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 февр. 1984 (36) лет
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Трабзонспор
2
0
0
1
0