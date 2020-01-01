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Матч-центр
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Жоао Перейра
№47
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 февр. 1984 (36) лет
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2016
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Трабзонспор
2
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