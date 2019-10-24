Жоао Перейра
№47
Защитник
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 февр. 1984 (36) лет
Рост
172
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
50'
50'
50'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Трабзонспор
2
Базель
2
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'