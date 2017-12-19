Рюрик Гисласон
№19
Полузащитник
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Команда
Зандхаузен
Гражданство
Исландия
Дата рождения
25 февр. 1988 (32) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 22:45
Нюрнберг
0 : 2
Вольфсбург
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 22:45
был в запасе
Нюрнберг
0
Вольфсбург
2
был в запасе