Эрик Джемба-Джемба
№99
Полузащитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
41'
41'
41'
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Виктория
4
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
32'
32'
32'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 75'
Хапоэль
1
Виктория
2
минуты: 1' - 75'
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
68'
68'
68'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90'