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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стефан Щепович
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
10 янв. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
7.08.2018
7 авг. 2018
вт
20:15
Мальме
1 : 1
МОЛ Види
7.08.2018
7 авг. 2018
вт
20:15
был в запасе
Мальме
1
МОЛ Види
1
был в запасе
1.08.2018
1 авг. 2018
ср
21:00
МОЛ Види
1 : 0
Лудогорец
1.08.2018
1 авг. 2018
ср
21:00
был в запасе
МОЛ Види
1
Лудогорец
0
был в запасе
25.07.2018
25 июля 2018
ср
20:00
Лудогорец
0 : 0
МОЛ Види
25.07.2018
25 июля 2018
ср
20:00
был в запасе
Лудогорец
0
МОЛ Види
0
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
21:15
МОЛ Види
2 : 1
Дюделанж
17.07.2018
17 июля 2018
вт
21:15
был в запасе
МОЛ Види
2
Дюделанж
1
был в запасе