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Андре Гонсалвес Диас
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Лацио
1 : 0
Болонья
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
был в запасе
Лацио
1
Болонья
0
был в запасе
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:45
Интер
4 : 1
Лацио
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
20:00
Лацио
3 : 3
Верона
5.05.2014
5 мая 2014
пн
20:00
был в запасе
Лацио
3
Верона
3
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Дженоа
2 : 0
Лацио
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:45
Лацио
1 : 1
Милан
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:45
был в запасе
Лацио
1
Милан
1
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:45
Лацио
3 : 2
Сассуоло
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:45
минуты: 1' - 56'
Лацио
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 56'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:30
Катания
3 : 1
Лацио
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Катания
3
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Рома
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
22:45
Лацио
1 : 1
Ювентус
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:30
Удинезе
2 : 3
Лацио
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
Болонья
0 : 0
Лацио
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
20:30
Лацио
1 : 0
Интер
21'
21'
21'
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Интер
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Верона
4 : 1
Лацио
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
4
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Лацио
2 : 0
Ливорно
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Лацио
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 80'
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:00
Торино
1 : 0
Лацио
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
22:59
Лацио
2 : 4
Наполи
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
22:59
был в запасе
Лацио
2
Наполи
4
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:30
Аталанта
2 : 1
Лацио
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
13:30
был в запасе
Аталанта
2
Лацио
1
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
21:45
Лацио
0 : 0
Фиорентина
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
21:45
был в запасе
Лацио
0
Фиорентина
0
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Лацио
50'
50'
50'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
16:00
50'
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
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