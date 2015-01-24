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Михаэль Агацци
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Милан
0
Аталанта
1
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Торино
1
Милан
1
был в запасе
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
Милан
1 : 2
Сассуоло
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
2
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:45
Рома
0 : 0
Милан
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:45
был в запасе
Рома
0
Милан
0
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
22:45
Милан
2 : 0
Наполи
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Наполи
0
был в запасе
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Милан
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Милан
0
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Милан
2
Удинезе
0
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 1
Интер
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Милан
1
Интер
1
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Сампдория
2
Милан
2
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
22:45
Милан
0 : 2
Палермо
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Милан
0
Палермо
2
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Кальяри
1 : 1
Милан
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Милан
1
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 1
Фиорентина
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
22:45
был в запасе
Милан
1
Фиорентина
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
Верона
1 : 3
Милан
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
Милан
3
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
21:45
Милан
2 : 0
Кьево
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
21:45
был в запасе
Милан
2
Кьево
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Чезена
1 : 1
Милан
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Чезена
1
Милан
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:45
Милан
0 : 1
Ювентус
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:45
был в запасе
Милан
0
Ювентус
1
был в запасе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
21:45
Парма
4 : 5
Милан
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
21:45
был в запасе
Парма
4
Милан
5
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
19:00
Милан
3 : 1
Лацио
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
19:00
был в запасе
Милан
3
Лацио
1
был в запасе