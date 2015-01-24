Михаэль Агацци
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
был в запасе
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Милан
0 : 1
Аталанта
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Милан
0
Аталанта
1
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
Торино
1 : 1
Милан
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 22:45
был в запасе
Торино
1
Милан
1
был в запасе
6.01.2015 6 янв. 2015 вт 17:00
Милан
1 : 2
Сассуоло
6.01.2015 6 янв. 2015 вт 17:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
2
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:45
Рома
0 : 0
Милан
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:45
был в запасе
Рома
0
Милан
0
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
Милан
2 : 0
Наполи
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 22:45
был в запасе
Милан
2
Наполи
0
был в запасе
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Милан
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Дженоа
1
Милан
0
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Милан
2
Удинезе
0
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 1
Интер
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 22:45
был в запасе
Милан
1
Интер
1
был в запасе
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 22:45
был в запасе
Сампдория
2
Милан
2
был в запасе
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 22:45
Милан
0 : 2
Палермо
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 22:45
был в запасе
Милан
0
Палермо
2
был в запасе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Кальяри
1 : 1
Милан
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Кальяри
1
Милан
1
был в запасе
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 1
Фиорентина
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 22:45
был в запасе
Милан
1
Фиорентина
1
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Верона
1 : 3
Милан
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
был в запасе
Верона
1
Милан
3
был в запасе
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 21:45
Милан
2 : 0
Кьево
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 21:45
был в запасе
Милан
2
Кьево
0
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
Чезена
1 : 1
Милан
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 16:00
был в запасе
Чезена
1
Милан
1
был в запасе
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:45
Милан
0 : 1
Ювентус
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:45
был в запасе
Милан
0
Ювентус
1
был в запасе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 21:45
Парма
4 : 5
Милан
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 21:45
был в запасе
Парма
4
Милан
5
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 19:00
Милан
3 : 1
Лацио
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 19:00
был в запасе
Милан
3
Лацио
1
был в запасе