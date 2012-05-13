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Мануэль Джиандонато
№6
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
81'
81'
81'
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
был в запасе
Кьево
1
Лечче
0
был в запасе
5.05.2012
5 мая 2012
сб
19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
5.05.2012
5 мая 2012
сб
19:00
минуты: 63' - 90'
Лечче
0
Фиорентина
1
минуты: 63' - 90'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
2.05.2012
2 мая 2012
ср
21:45
был в запасе
Ювентус
1
Лечче
1
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Лечче
1
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Катания
1 : 2
Лечче
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Катания
1
Лечче
2
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лечче
0
Чезена
0
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
был в запасе
Новара
0
Лечче
0
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Палермо
1
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Милан
2
Лечче
0
минуты: 75' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Лечче
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Кальяри
1
Лечче
2
минуты: 78' - 90'
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
0
Лечче
0
был в запасе
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
был в запасе
Удинезе
2
Лечче
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 46' - 56'
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 46' - 56'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Наполи
4
Лечче
2
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
был в запасе
Рома
2
Лечче
1
был в запасе
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 89' - 90'
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 89' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Новара
70'
70'
70'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Лечче
1
Новара
1
минуты: 1' - 75'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
был в запасе
Палермо
2
Лечче
0
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
Лечче
3 : 4
Милан
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
минуты: 73' - 90'
Лечче
3
Милан
4
минуты: 73' - 90'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Лечче
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
0
Лечче
0
был в запасе
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