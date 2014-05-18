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Алессандро Бернардини
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2009/2010
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Кальяри
0 : 1
Кьево
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
0
Кьево
1
был в запасе
4.05.2014
4 мая 2014
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Торино
4.05.2014
4 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Кьево
0
Торино
1
минуты: 1' - 60'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Сампдория
2
Кьево
1
минуты: 90' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Сассуоло
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
был в запасе
Кьево
0
Сассуоло
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
Милан
3 : 0
Кьево
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Кьево
3 : 0
Болонья
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
был в запасе
Кьево
3
Болонья
0
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Кьево
0
Рома
2
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Фиорентина
3 : 1
Кьево
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
был в запасе
Фиорентина
3
Кьево
1
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 79' - 90'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Кьево
2
Катания
0
минуты: 73' - 90'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Лацио
2
был в запасе
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Наполи
1 : 1
Кьево
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Наполи
1
Кьево
1
был в запасе
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Интер
1 : 1
Кьево
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
был в запасе
Интер
1
Кьево
1
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Торино
4 : 1
Кьево
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Торино
4
Кьево
1
был в запасе
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