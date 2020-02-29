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Джек Корк
№24
Полузащитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 июня 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
0
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
3
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 88'
Эвертон
1
Бернли
0
минуты: 1' - 88'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
5
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
0 : 2
Кристал Пэлас
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 3
Бернли
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Бернли
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бернли
2
Челси
4
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 2
Бернли
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Астон Вилла
2
Бернли
2
минуты: 1' - 46'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Норвич Сити
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
2
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
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