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Лента
Матч-центр
Моя команда
Виктор Мозес
№11
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
12 окт. 1990 (29) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
англия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2012/2013
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Кр
Интер
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