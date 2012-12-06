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Даниэль Нордмарк
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Твенте
1
Хельсингборг
3
был в запасе
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Хельсингборг
1 : 3
Леванте
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Хельсингборг
1
Леванте
3
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Ганновер-96
3
Хельсингборг
2
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
1 : 2
Ганновер-96
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Хельсингборг
1
Ганновер-96
2
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Хельсингборг
2 : 2
Твенте
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Хельсингборг
2
Твенте
2
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Леванте
1 : 0
Хельсингборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Леванте
1
Хельсингборг
0
был в запасе