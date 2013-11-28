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Стефан Ишизаки
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
81'
81'
81'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
Эсбьерг
1 : 0
Эльфсборг
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Эсбьерг
1
Эльфсборг
0
минуты: 46' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 2
Эсбьерг
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Эльфсборг
1
Эсбьерг
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 1
Стандард
44'
44'
44'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Эльфсборг
1
Стандард
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зальцбург
4 : 0
Эльфсборг
53'
53'
53'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
4
Эльфсборг
0
минуты: 1' - 90'