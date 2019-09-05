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Лента
Матч-центр
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Никлас Хульт
№23
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 февр. 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Фарерские острова
0
Швеция
4
был в запасе