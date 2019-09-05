Никлас Хульт
№23
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 февр. 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.09.2019 5 сент. 2019 чт 21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
5.09.2019 5 сент. 2019 чт 21:45
был в запасе
Фарерские острова
0
Швеция
4
был в запасе