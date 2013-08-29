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Матч-центр
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Магне Хосет
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
18:00
Рубин
3 : 0
Мольде
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
3
Мольде
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
20:00
Мольде
0 : 2
Рубин
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
20:00
был в запасе
Мольде
0
Рубин
2
был в запасе