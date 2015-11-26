Кнут Риндароу
№23
Защитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Мольде
0 : 2
Фенербахче
90'
90'
90'
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Мольде
0
Фенербахче
2
минуты: 1' - 90'
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
Селтик
1 : 2
Мольде
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Мольде
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Мольде
3 : 1
Селтик
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 1' - 52'
Мольде
3
Селтик
1
минуты: 1' - 52'
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
Мольде
1 : 1
Аякс
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
1
Аякс
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Фенербахче
1 : 3
Мольде
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
1
Мольде
3
минуты: 1' - 90'