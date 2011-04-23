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Юньмин Хао
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Китай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Кайзерслаутерн
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
16:30
Шальке-04
1 : 0
Вольфсбург
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
1
Вольфсбург
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:30
Байер
2 : 0
Шальке-04
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:30
был в запасе
Байер
2
Шальке-04
0
был в запасе
5.03.2011
5 марта 2011
сб
17:30
Штутгарт
1 : 0
Шальке-04
65'
65'
65'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Штутгарт
1
Шальке-04
0
минуты: 46' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:30
Боруссия
2 : 1
Шальке-04
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:30
был в запасе
Боруссия
2
Шальке-04
1
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
Шальке-04
1 : 0
Фрайбург
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Фрайбург
0
был в запасе
4.02.2011
4 февр. 2011
пт
22:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
85'
85'
85'
4.02.2011
4 февр. 2011
пт
22:30
минуты: 81' - 90'
Боруссия
0
Шальке-04
0
минуты: 81' - 90'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
Шальке-04
0 : 1
Хоффенхайм
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
0
Хоффенхайм
1
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Штутгарт
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 85' - 90'
Шальке-04
2
Штутгарт
2
минуты: 85' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
16:30
Нюрнберг
2 : 1
Шальке-04
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Нюрнберг
2
Шальке-04
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Боруссия
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
2
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Ганновер-96
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 62' - 90'
Шальке-04
1
Ганновер-96
2
минуты: 62' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
Гамбург
2 : 1
Шальке-04
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'