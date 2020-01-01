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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марио Гавранович
№7
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
24 нояб. 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2010/2011
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
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Динамо
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