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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марио Гавранович
№7
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
24 нояб. 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2010/2011
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
20:55
Динамо
1 : 4
Манчестер Сити
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
20:55
был в запасе
Динамо
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
Аталанта
2 : 0
Динамо
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
23:00
был в запасе
Аталанта
2
Динамо
0
был в запасе
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
19:55
Шахтер
2 : 2
Динамо
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
19:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
Манчестер Сити
2 : 0
Динамо
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 76' - 90'
Манчестер Сити
2
Динамо
0
минуты: 76' - 90'
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
Динамо
4 : 0
Аталанта
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 83' - 90'
Динамо
4
Аталанта
0
минуты: 83' - 90'