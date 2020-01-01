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Лента
Матч-центр
Моя команда
Яя Саного
№9
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 янв. 1993 (27) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2009/2010
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
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Тулуза
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1
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