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Матч-центр
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Яя Саного
№9
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 янв. 1993 (27) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2009/2010
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Тулуза
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Брест
5
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
4
Тулуза
2
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
40'
40'
40'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
40'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
15'
15'
15'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
15'
минуты: 1' - 60'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 60'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 2
Тулуза
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
58'
40'
58'
40'
58'
40'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
58'
минуты: 16' - 90'
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 16' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Бордо
3
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
2
Тулуза
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Тулуза
0
Анжер
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Тулуза
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Дижон
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Тулуза
1
был в запасе