Браун Идейе
№12
Нападающий
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Команда
Малага
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
10 окт. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арис
3
0
0
1
0