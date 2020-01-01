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Лента
Матч-центр
Моя команда
Браун Идейе
№12
Нападающий
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Команда
Малага
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
10 окт. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2013/2014
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арис
3
0
0
1
0