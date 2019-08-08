Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Браун Идейе
№12
Нападающий
Подписаться
Команда
Малага
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
10 окт. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2013/2014
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Арис
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Арис
0
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
0
Арис
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
Арис
0 : 0
АЕЛ
36'
36'
36'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Арис
0
АЕЛ
0
минуты: 1' - 90'