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Люк Кастаньос
№30
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
германия. бундеслига
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2012/2013
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
Витесс
1 : 0
Ницца
85'
85'
85'
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
85'
минуты: 1' - 90'
Витесс
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Лацио
1 : 1
Витесс
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лацио
1
Витесс
1
был в запасе
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
20'
20'
20'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Ницца
3 : 0
Витесс
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Ницца
3
Витесс
0
был в запасе