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Стюарт Холден
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Болтон
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Манчестер Юнайтед
1
Болтон
0
минуты: 1' - 78'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
Болтон
3 : 2
Астон Вилла
61'
61'
61'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Болтон
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Болтон
2 : 0
Эвертон
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Болтон
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 87'
Тоттенхэм
2
Болтон
1
минуты: 1' - 87'
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
23:00
Болтон
1 : 0
Вулверхэмптон
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90'
24.01.2011
24 янв. 2011
пн
23:00
Болтон
0 : 4
Челси
24.01.2011
24 янв. 2011
пн
23:00
минуты: 1' - 87'
Болтон
0
Челси
4
минуты: 1' - 87'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Болтон
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 83'
Сток Сити
2
Болтон
0
минуты: 1' - 83'
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
22:45
Челси
1 : 0
Болтон
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 83'
Челси
1
Болтон
0
минуты: 1' - 83'
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Болтон
2 : 0
Вест Бромвич
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
15:45
Сандерленд
1 : 0
Болтон
54'
54'
54'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Сандерленд
1
Болтон
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
Болтон
2 : 1
Блэкберн
88'
88'
88'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
88'
минуты: 1' - 90'
Болтон
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
Болтон
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
5
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Болтон
67'
67'
67'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
67'
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
2
Болтон
3
минуты: 1' - 90'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
Эвертон
1 : 1
Болтон
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
15:45
Болтон
4 : 2
Тоттенхэм
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Болтон
4
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Болтон
0 : 1
Ливерпуль
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Болтон
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Болтон
2 : 1
Сток Сити
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
2
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90'
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