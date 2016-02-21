Мэттью Килгаллон
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Блэкберн
1 : 5
Вест Хэм
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Блэкберн
1
Вест Хэм
5
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Оксфорд
0 : 3
Блэкберн
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
был в запасе
Оксфорд
0
Блэкберн
3
был в запасе