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Матч-центр
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Мэттью Килгаллон
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Блэкберн
1 : 5
Вест Хэм
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Блэкберн
1
Вест Хэм
5
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Оксфорд
0 : 3
Блэкберн
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Оксфорд
0
Блэкберн
3
был в запасе