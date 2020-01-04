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Франциско Портильо
№12
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 июня 1990 (29) лет
Рост
169
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
90'
90'
90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 80' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Вальядолид
68'
68'
68'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Эйбар
0
Хетафе
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
4
Леванте
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
1
Хетафе
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Осасуна
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:15
Хетафе
3 : 1
Гранада
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:15
был в запасе
Хетафе
3
Гранада
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Хетафе
2
Леганес
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Хетафе
0 : 2
Барселона
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 72' - 90'
Хетафе
0
Барселона
2
минуты: 72' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
21:00
Валенсия
3 : 3
Хетафе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
21:00
был в запасе
Валенсия
3
Хетафе
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
минуты: 82' - 90'
Хетафе
4
Мальорка
2
минуты: 82' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Хетафе
1
Алавес
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе