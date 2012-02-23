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Николас Лодейро
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2009/2010
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Аякс
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 80'
Манчестер Юнайтед
1
Аякс
2
минуты: 1' - 80'
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
Аякс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
был в запасе
Аякс
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе