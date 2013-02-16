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Эдуардо Гонсалвеш
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Шальке-04
2
был в запасе
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Шальке-04
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:30
минуты: 78' - 90'
Бавария
4
Шальке-04
0
минуты: 78' - 90'
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Штутгарт
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Гройтер Фюрт
0
Штутгарт
1
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0 : 0
Нюрнберг
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Гройтер Фюрт
0
Нюрнберг
0
минуты: 46' - 90'
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Гройтер Фюрт
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 73' - 90'
Боруссия
3
Гройтер Фюрт
1
минуты: 73' - 90'
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:30
Гройтер Фюрт
2 : 4
Боруссия
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:30
был в запасе
Гройтер Фюрт
2
Боруссия
4
был в запасе
2.11.2012
2 нояб. 2012
пт
22:30
Айнтрахт
1 : 1
Гройтер Фюрт
2.11.2012
2 нояб. 2012
пт
22:30
минуты: 89' - 90'
Айнтрахт
1
Гройтер Фюрт
1
минуты: 89' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1 : 1
Вердер
8'
8'
8'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
8'
минуты: 1' - 61'
Гройтер Фюрт
1
Вердер
1
минуты: 1' - 61'
19.10.2012
19 окт. 2012
пт
21:30
Хоффенхайм
3 : 3
Гройтер Фюрт
19.10.2012
19 окт. 2012
пт
21:30
минуты: 1' - 75'
Хоффенхайм
3
Гройтер Фюрт
3
минуты: 1' - 75'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
16:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Гамбург
85'
85'
85'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Гройтер Фюрт
0
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
16:30
Байер
2 : 0
Гройтер Фюрт
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Гройтер Фюрт
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Гройтер Фюрт
0 : 2
Фортуна
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
минуты: 1' - 74'
Гройтер Фюрт
0
Фортуна
2
минуты: 1' - 74'
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 1
Гройтер Фюрт
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Гройтер Фюрт
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
19:30
Гройтер Фюрт
0 : 2
Шальке-04
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
19:30
минуты: 1' - 83'
Гройтер Фюрт
0
Шальке-04
2
минуты: 1' - 83'
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
18:30
Ганновер-96
2 : 2
Шальке-04
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
18:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Шальке-04
2
был в запасе