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Лента
Матч-центр
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Патрик Херрманн
№7
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 февр. 1991 (29) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
11
5
4
4
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