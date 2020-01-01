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Лента
Матч-центр
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Дуглас Коста
№11
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 сент. 1990 (29) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
7
0
3
1
0