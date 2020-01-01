Дуглас Коста
№11
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 сент. 1990 (29) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
7
0
3
1
0