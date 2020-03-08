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Дуглас Коста
№11
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 сент. 1990 (29) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 59'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 59'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 72'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 72'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 83'
Ювентус
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 83'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Парма
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
1
Ювентус
2
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Ювентус
4
Кальяри
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
был в запасе
Сампдория
1
Ювентус
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Удинезе
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 58' - 90'
Аталанта
1
Ювентус
3
минуты: 58' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 61' - 90'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 61' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Ювентус
2
Дженоа
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
83'
83'
83'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 71'
Парма
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 71'