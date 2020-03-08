Дуглас Коста
№11
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 сент. 1990 (29) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020 8 марта 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 59'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 59'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 72'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 72'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 83'
Ювентус
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 83'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 22:45
был в запасе
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 22:45
был в запасе
Ювентус
2
Парма
1
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 22:45
был в запасе
Рома
1
Ювентус
2
был в запасе
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 17:00
был в запасе
Ювентус
4
Кальяри
0
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:55
был в запасе
Сампдория
1
Ювентус
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Ювентус
3
Удинезе
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
минуты: 58' - 90'
Аталанта
1
Ювентус
3
минуты: 58' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 22:45
минуты: 61' - 90'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 61' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Ювентус
2
Дженоа
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
83'
83'
83'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 71'
Парма
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 71'