Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Митар Пекович
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Анжи
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Анжи
3
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 0
Анжи
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
был в запасе
Локомотив
1
Анжи
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
Анжи
3 : 3
Зенит
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
15:30
был в запасе
Анжи
3
Зенит
3
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:15
Динамо
4 : 0
Анжи
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:15
был в запасе
Динамо
4
Анжи
0
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
15:15
Анжи
0 : 1
Спартак
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
15:15
был в запасе
Анжи
0
Спартак
1
был в запасе
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Анжи
0
был в запасе
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
15:15
Анжи
0 : 1
Рубин
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
15:15
был в запасе
Анжи
0
Рубин
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
был в запасе
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе
30.08.2010
30 авг. 2010
пн
17:00
Анжи
1 : 0
Сибирь
30.08.2010
30 авг. 2010
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Анжи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 46'
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
19:30
ЦСКА
4 : 0
Анжи
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 46'
ЦСКА
4
Анжи
0
минуты: 1' - 46'
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
17:45
Сатурн
1 : 0
Анжи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
17:45
минуты: 1' - 90'
Сатурн
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2010
25 июля 2010
вс
17:45
Анжи
1 : 0
Ахмат
25.07.2010
25 июля 2010
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
Томь
1 : 4
Анжи
18.07.2010
18 июля 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Анжи
4
минуты: 1' - 90'
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
4.07.2010
4 июля 2010
вс
18:00
Зенит
2 : 1
Анжи
4.07.2010
4 июля 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2010
11 мая 2010
вт
19:30
Анжи
1 : 1
Динамо
11.05.2010
11 мая 2010
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
6.05.2010
6 мая 2010
чт
20:00
Спартак
3 : 0
Анжи
6.05.2010
6 мая 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2010
30 апр. 2010
пт
16:00
Анжи
0 : 0
Крылья Советов
30.04.2010
30 апр. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:30
Рубин
0 : 0
Анжи
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры