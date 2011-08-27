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Нам Иль Ким
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
минуты: 1' - 7'
Томь
0
Амкар
0
минуты: 1' - 7'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
минуты: 72' - 90'
ЦСКА
3
Томь
0
минуты: 72' - 90'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
минуты: 46' - 90'
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 46' - 90'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
Томь
0 : 3
Волга
89'
89'
89'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Волга
3
минуты: 1' - 90'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
был в запасе
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Динамо
3 : 0
Томь
13'
13'
13'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 46'
Динамо
3
Томь
0
минуты: 1' - 46'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
14:30
Томь
1 : 1
Спартак
14.06.2011
14 июня 2011
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
14:30
Томь
2 : 2
Локомотив
10.06.2011
10 июня 2011
пт
14:30
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:45
Рубин
4 : 1
Томь
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:45
минуты: 1' - 90'
Рубин
4
Томь
1
минуты: 1' - 90'
21.05.2011
21 мая 2011
сб
10:45
Томь
2 : 1
Зенит
21.05.2011
21 мая 2011
сб
10:45
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
10:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
7.05.2011
7 мая 2011
сб
10:45
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Томь
1.05.2011
1 мая 2011
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Томь
2
минуты: 1' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
11:15
Томь
1 : 1
ЦСКА
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
11:15
минуты: 1' - 90'
Томь
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
16:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Томь
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
16:00
минуты: 1' - 46'
Спартак-Нальчик
1
Томь
2
минуты: 1' - 46'
11.04.2011
11 апр. 2011
пн
14:00
Томь
0 : 0
Анжи
11.04.2011
11 апр. 2011
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
Ахмат
2 : 0
Томь
10'
10'
10'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
12:00
Томь
0 : 1
Кубань
20.03.2011
20 марта 2011
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2011
14 марта 2011
пн
18:45
Волга
2 : 0
Томь
14.03.2011
14 марта 2011
пн
18:45
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'