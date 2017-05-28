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Кейсуке Хонда
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
28.05.2017
28 мая 2017
вс
16:00
Кальяри
2 : 1
Милан
28.05.2017
28 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Милан
1
минуты: 1' - 90'
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Милан
3 : 0
Болонья
73'
73'
73'
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
73'
минуты: 58' - 90'
Милан
3
Болонья
0
минуты: 58' - 90'
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017
13 мая 2017
сб
21:45
был в запасе
Аталанта
1
Милан
1
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
21:45
Милан
1 : 4
Рома
7.05.2017
7 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Милан
1
Рома
4
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кротоне
1 : 1
Милан
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
1
Милан
1
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 88' - 90'
Милан
1
Эмполи
2
минуты: 88' - 90'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
13:30
Интер
2 : 2
Милан
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
13:30
был в запасе
Интер
2
Милан
2
был в запасе
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
Милан
4 : 0
Палермо
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Милан
4
Палермо
0
был в запасе
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
16:00
Пескара
1 : 1
Милан
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Пескара
1
Милан
1
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:45
Милан
1 : 0
Дженоа
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:45
был в запасе
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:45
Милан
3 : 1
Кьево
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:45
был в запасе
Милан
3
Кьево
1
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Милан
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Милан
1
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Фиорентина
1
был в запасе
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
Лацио
1 : 1
Милан
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
был в запасе
Лацио
1
Милан
1
был в запасе
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
22:45
Болонья
0 : 1
Милан
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
22:45
был в запасе
Болонья
0
Милан
1
был в запасе
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
14:30
был в запасе
Милан
0
Сампдория
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
Милан
1 : 2
Наполи
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Милан
1
Наполи
2
был в запасе
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Торино
2 : 2
Милан
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
был в запасе
Торино
2
Милан
2
был в запасе
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
20:00
Милан
1 : 0
Кальяри
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
20:00
был в запасе
Милан
1
Кальяри
0
был в запасе
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