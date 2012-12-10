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Микаэл Лумб
№82
Защитник
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Команда
Бохум
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2010
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
19:00
был в запасе
Зенит
1
Анжи
1
был в запасе
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
19:30
Спартак
2 : 4
Зенит
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
19:30
был в запасе
Спартак
2
Зенит
4
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
15:00
Динамо
3 : 0
Зенит
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
15:00
был в запасе
Динамо
3
Зенит
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Волга
1 : 2
Зенит
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Волга
1
Зенит
2
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
19:15
Краснодар
0 : 2
Зенит
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
19:15
был в запасе
Краснодар
0
Зенит
2
был в запасе
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
был в запасе
Зенит
1
Локомотив
1
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Крылья Советов
2 : 2
Зенит
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Зенит
2
был в запасе
31.08.2012
31 авг. 2012
пт
18:00
Мордовия
0 : 3
Зенит
31.08.2012
31 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 88' - 90'
Мордовия
0
Зенит
3
минуты: 88' - 90'
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
15:00
Зенит
1 : 2
Рубин
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
15:00
был в запасе
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
20:00
Анжи
1 : 1
Зенит
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
20:00
был в запасе
Анжи
1
Зенит
1
был в запасе
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
12:30
Зенит
5 : 0
Спартак
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
12:30
был в запасе
Зенит
5
Спартак
0
был в запасе
4.08.2012
4 авг. 2012
сб
12:30
ЦСКА
1 : 3
Зенит
4.08.2012
4 авг. 2012
сб
12:30
был в запасе
ЦСКА
1
Зенит
3
был в запасе
28.07.2012
28 июля 2012
сб
12:30
Зенит
2 : 0
Динамо
28.07.2012
28 июля 2012
сб
12:30
был в запасе
Зенит
2
Динамо
0
был в запасе
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
Зенит
2 : 0
Амкар
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
был в запасе
Зенит
2
Амкар
0
был в запасе