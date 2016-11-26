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Илья Чебану
№25
Вратарь
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Команда
Мордовия
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2016/2017
2012/2013
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Химки
4
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Спартак-2
4
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
2
Зенит-2
2
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
Енисей
4 : 0
Мордовия
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
4
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Кубань
3
минуты: 1' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тосно
1 : 0
Мордовия
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Спартак-2
2 : 0
Мордовия
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'