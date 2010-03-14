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Карлос Лазаро
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
Вальядолид
1 : 4
Реал
27'
27'
27'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
7.03.2010
7 марта 2010
вс
21:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
7.03.2010
7 марта 2010
вс
21:00
минуты: 1' - 46'
Атлетик
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 46'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Вальядолид
1
Мальорка
2
минуты: 46' - 90'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 1
Вальядолид
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
1
Сарагоса
1
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
20:00
Валенсия
2 : 0
Вальядолид
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 65'
Валенсия
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 65'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Альмерия
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 31' - 90'
Вальядолид
1
Альмерия
1
минуты: 31' - 90'
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
22:00
Вальядолид
0 : 3
Барселона
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'