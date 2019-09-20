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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хуанми (Хуан Мигел Хименес Лопес)
№7
Нападающий
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1993 (27) лет
Рост
170
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
Барселона
5
Бетис
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 83' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 83' - 90'